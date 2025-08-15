Гагин: Зеленский не пойдет на компромиссы даже после саммита Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский не настроен на урегулирование конфликта и будет всячески саботировать любые решение, связанные с заключением мира. Об этом корреспондентам URA.RU заявил Ян Гагин, советник главы ДНР.
«Противник не пойдет ни на какие мирные соглашения. При том, что Зеленский всерьез считает, что его поддерживает Европа. Ему мир не нужен, европейцам тоже. Сейчас рано комментировать саму встречу, потому что она еще не началась, но если забегать вперед, на мой взгляд, Украине мире не нужен. Они будут саботировать любые решения, принятые на этой встрече», — высказался Гагин.
Сегодня состоится первая за долгие годы встреча между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Она пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). На саммите, в том числе, будет обсуждаться урегулирование конфликта между Украиной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.