Трамп срочно созвонился с Лукашенко по пути на встречу с Путиным
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает telegram-канал «Пул Первого». Диалог глав государств произошел накануне встречи России и США на Аляске. Дальнейшие детали разговора двух лидеров пока неизвестны.
