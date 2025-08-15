Бывшего священника РПЦ Иоанна Курмоярова признали иноагентом

Минюст РФ пополнил список иноагентов
Бывший священник русской православной церкви Иоанн Курмояров был признан иноагентом в России. Обновленный список опубликовало Министерство юстиции РФ.
Кроме Курмоярова иноагентами были признаны «Револьт-Центр», журналист и писатель Марк Солонин, журналисты Марк Кротов и Игорь Рудников. Все они появились в соответствующем списке.
