Бывшего священника РПЦ Иоанна Курмоярова признали иноагентом

Минюст объявил иноагентами «Револьт-центр» и писателя Солонина
Минюст РФ пополнил список иноагентов
Минюст РФ пополнил список иноагентов

Бывший священник русской православной церкви Иоанн Курмояров был признан иноагентом в России. Обновленный список опубликовало Министерство юстиции РФ. 

Кроме Курмоярова иноагентами были признаны «Револьт-Центр», журналист и писатель Марк Солонин, журналисты Марк Кротов и Игорь Рудников. Все они появились в соответствующем списке. 

