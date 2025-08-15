Депутат Госдумы Яна Лантратова посетила челябинскую АНО «Центр народного единства», где ознакомилась с уникальной экспозицией, отражающей многообразие культур региона. Депутат высоко оценила работу центра по сохранению истории и культуры России, а также по объединению народов, подчеркнув, что без исторической памяти нет суверенитета, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня мы находимся в здании „Центра народного единства“, где представлены костюмы, игрушки и другие предметы, символизирующие культуру 132 народов, проживающих в Челябинской области. Центр планирует расширяться и создать уникальный музей — это очень важно. Потому что, когда пытаются разрушить нашу страну, бьют по нескольким направлениям: по образованию, русскому языку, сохранению исторической памяти, ведь без этой памяти нет суверенитета», — заявила Лантратова.
Директор центра Олег Чернышов провел для Лантратовой экскурсию и показал экспонаты музея, за каждым из которых стоит своя история. Он отметил, что за последнее время центр значительно увеличил штат сотрудников с 12 до 35 человек. Во время беседы с Чернышовым депутат Госдумы подчеркнула важность популяризации деятельности объединения и организации массовых мероприятий.
Депутат отметила, что в период проведения спецоперации особенно важно осознавать единство многонационального народа России. Она отметила, что бойцы разных национальностей, участвующие в СВО, демонстрируют сплоченность и любовь к Родине. Лантратова выразила уверенность в том, что такие структуры, как «Центр народного единства», играют ключевую роль в сохранении этого единства и противодействии попыткам разрушить страну. Она также добавила, что готова поддерживать деятельность челябинской организации, создавая совместные проекты.
Посещение центра стало продолжением участия Яны Лантратовой в мероприятии «Хороводы России», организованном 15 августа АНО «Центр народного единства» в центре Челябинска. Депутат обратилась со сцены к участникам праздника, подчеркнув, что, несмотря на различия в возрасте, национальности и вероисповедании, всех россиян объединяет любовь к Родине и приверженность традиционным ценностям.
