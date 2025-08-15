Украинский полковник сбежал с места службы

Командир 156-й бригады ВСУ Гупалюк бросил личный состав и уехал в Сумы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полковник ВСУ Юрий Гупалюк покинул место службы и направился в Сумы, пишет РИАН
Полковник ВСУ Юрий Гупалюк покинул место службы и направился в Сумы, пишет РИАН Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Командир 156-й бригады ВСУ, полковник Юрий Гупалюк покинул расположение своего подразделения и уехал в город Сумы. Об этом рассказали российским журналистам в силовых структурах. 

«Молодой комбриг раздал даже резервные роты и с чувством выполненного долга отдыхает в Сумах, заодно получает награды от командования», — сказал собеседник в беседе с РИА Новости. Он также сообщил, что 156-я бригада понесла значительные потери в ходе недавних боевых действий на сумском направлении.

Ранее российские силовые структуры сообщали, что полковник Гупалюк был фактически отстранен от командования 156-й бригадой после того, как отправлял своих подчиненных в другие подразделения для участия в боевых операциях на сумском направлении. Подразделения бригады понесли значительные потери, а родственники военнослужащих обращались за информацией о судьбе своих близких.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командир 156-й бригады ВСУ, полковник Юрий Гупалюк покинул расположение своего подразделения и уехал в город Сумы. Об этом рассказали российским журналистам в силовых структурах.  «Молодой комбриг раздал даже резервные роты и с чувством выполненного долга отдыхает в Сумах, заодно получает награды от командования», — сказал собеседник в беседе с РИА Новости. Он также сообщил, что 156-я бригада понесла значительные потери в ходе недавних боевых действий на сумском направлении. Ранее российские силовые структуры сообщали, что полковник Гупалюк был фактически отстранен от командования 156-й бригадой после того, как отправлял своих подчиненных в другие подразделения для участия в боевых операциях на сумском направлении. Подразделения бригады понесли значительные потери, а родственники военнослужащих обращались за информацией о судьбе своих близких.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...