Местные жители описывают погибшую только с положительной стороны
Погибшая под колесами собственной машины 30-летняя жительница поселка Шаля (Свердловская область) была на 36-й неделе беременности. Также у женщины было еще двое детей. Об этом URA.RU рассказал местный житель. 

«Трагедия случилась возле ее дома. Она еще смогла подняться. Но скорую помощь ждали 20 минут. Потом ее отвезли в больницу, туда за ней должен был прилететь вертолет, чтобы госпитализировать в другую больницу. Но она скончалась», — рассказал собеседник агентства.

Трагедия случилась вечером 14 августа. Женщина попыталась сесть в «Ниву», чтобы поехать по своим делам.

Машина находилась на склоне и не стояла на ручнике, из-за чего авто начало скатываться, сбило женщину и покатилось в кювет. От полученных травм молодая мать скончалась. 

