15 августа 2025

Саммит на Аляске пройдет под определенным лозунгом

ТАСС: саммит пройдет под лозунгом Pursuing peace
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Саммит России и США пройдет под лозунгом о мире
Саммит России и США пройдет под лозунгом о мире Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

На военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска) разместили баннер с лозунгом Pursuing peace («Стремление к миру»). Об этом сообщают российские журналисты. Этот слоган стал центральным элементом оформления зала, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 

«Баннер с надписью Pursuing peace украшает зал, где готовится совместная пресс-конференция лидеров по итогам саммита. В помещении проходят последние приготовления, вывешены флаги двух стран и отлажено оборудование», — передают журналисты ТАСС. В зале также вывешены государственные флаги двух стран и установлено необходимое оборудование для общения лидеров с прессой.

Зал для пресс-конференции, как и сам пресс-центр, разделен на российскую и американскую части. Каждая зона рассчитана на 88 мест — установлено 11 рядов по 8 стульев. Между сценой и журналистами предусмотрена двухметровая зона безопасности, отделенная ограждением.

Саммит на Аляске проходит 15 августа. Начало мероприятия запланировано на 22:00 (мск). Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Стороны намерены обсудить украинский конфликт, а также ряд других вопросов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска) разместили баннер с лозунгом Pursuing peace («Стремление к миру»). Об этом сообщают российские журналисты. Этот слоган стал центральным элементом оформления зала, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.  «Баннер с надписью Pursuing peace украшает зал, где готовится совместная пресс-конференция лидеров по итогам саммита. В помещении проходят последние приготовления, вывешены флаги двух стран и отлажено оборудование», — передают журналисты ТАСС. В зале также вывешены государственные флаги двух стран и установлено необходимое оборудование для общения лидеров с прессой. Зал для пресс-конференции, как и сам пресс-центр, разделен на российскую и американскую части. Каждая зона рассчитана на 88 мест — установлено 11 рядов по 8 стульев. Между сценой и журналистами предусмотрена двухметровая зона безопасности, отделенная ограждением. Саммит на Аляске проходит 15 августа. Начало мероприятия запланировано на 22:00 (мск). Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Стороны намерены обсудить украинский конфликт, а также ряд других вопросов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...