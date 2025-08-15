Саммит на Аляске пройдет под определенным лозунгом

На военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска) разместили баннер с лозунгом Pursuing peace («Стремление к миру»). Об этом сообщают российские журналисты. Этот слоган стал центральным элементом оформления зала, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Баннер с надписью Pursuing peace украшает зал, где готовится совместная пресс-конференция лидеров по итогам саммита. В помещении проходят последние приготовления, вывешены флаги двух стран и отлажено оборудование», — передают журналисты ТАСС. В зале также вывешены государственные флаги двух стран и установлено необходимое оборудование для общения лидеров с прессой.
Зал для пресс-конференции, как и сам пресс-центр, разделен на российскую и американскую части. Каждая зона рассчитана на 88 мест — установлено 11 рядов по 8 стульев. Между сценой и журналистами предусмотрена двухметровая зона безопасности, отделенная ограждением.
Саммит на Аляске проходит 15 августа. Начало мероприятия запланировано на 22:00 (мск). Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Стороны намерены обсудить украинский конфликт, а также ряд других вопросов.
