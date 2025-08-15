Истребители пролетели над Путиным и Трампом в момент их встречи

Истребители пронеслись в небе над Анкориджем
Встреча Путина и Трампа
Истребители пролетели над президентами России и США в момент их встречи на Аляске. В этот момент лидеры позировали для общего фото.
Путин и Трамп встретились впервые за несколько лет, чтобы обсудить ход спецоперации на Украине, а также ряд других вопросов международной политики. Саммит пройдет в формате «три на три».
