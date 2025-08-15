15 августа 2025

В лесах у Кургана жители собирают грибы ведрами и ящиками. Фото

В Курганской области появилось много грибов после дождей
В Курганской области появилось много грибов после дождей Фото:

В лесах у поселка Старый Просвет рядом с Курганом жители собирают богатый урожай грибов. Об этом «любители тихой охоты» рассказали в соцсети.

«На Старом Просвете насобирали полные ящики и ведра грибов. Есть обабки, белые грибы и маслята», — сообщают жители в сообществе грибников Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Ранее курганцы похвастались урожаем грибов в лесах у поселка Чистопрудный. Там их стало много после дождя. 

