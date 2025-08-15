В Курганской области появилось много грибов после дождей
В лесах у поселка Старый Просвет рядом с Курганом жители собирают богатый урожай грибов. Об этом «любители тихой охоты» рассказали в соцсети.
«На Старом Просвете насобирали полные ящики и ведра грибов. Есть обабки, белые грибы и маслята», — сообщают жители в сообществе грибников Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
Ранее курганцы похвастались урожаем грибов в лесах у поселка Чистопрудный. Там их стало много после дождя.
