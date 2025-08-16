Bloomberg: США думают о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла»

В США размышляют о введении санкций против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл», чтобы надавить на РФ в ходе переговоров по проблеме урегулирования на Украине. Об этом рассказали источники, близкие к Белому дому.
«США рассматривают возможность пригрозить санкциями в отношении компаний „Роснефть“ и „Лукойл“, чтобы подтолкнуть президента России Владимира Путина к согласию на прекращение огня на Украине», — передает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Уточняется, что американский лидер Дональд Трамп надеется, что санкции будут кратковременными, чтобы они не вызвали нестабильность на рынке нефти.
Ранее на Аляске начались переговоры между делегациями США и России. В ходе саммита Трамп и Путин обсудят, в том числе, вопросы урегулирования конфликта на Украине.
