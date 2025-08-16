Путин и Трамп общаются уже больше часа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Диалог лидеров государств длится второй час
Диалог лидеров государств длится второй час Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп уже более часа проводят переговоры на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон. Лидеры двух государств общаются в узком составе на Аляске, встреча продолжается. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Встреча Путина и Трампа на Аляске длится уже час. Подробности будут позднее», — передает корреспондент агентства.

Как сообщало URA.RU ранее, Владимир Путин и Дональд Трамп общались без переводчиков в лимузине. Издание The New York Times уточнило, что подобная ситуация уже имела место быть в 2017 году во время встречи глав государств на саммите G20 в Гамбурге. 

Двусторонняя встреча в формате «три на три» в Анкоридже 15 августа началась без вступительной части. К переговорам с американской стороны присоединились госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. С российской — глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп уже более часа проводят переговоры на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон. Лидеры двух государств общаются в узком составе на Аляске, встреча продолжается. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Встреча Путина и Трампа на Аляске длится уже час. Подробности будут позднее», — передает корреспондент агентства. Как сообщало URA.RU ранее, Владимир Путин и Дональд Трамп общались без переводчиков в лимузине. Издание The New York Times уточнило, что подобная ситуация уже имела место быть в 2017 году во время встречи глав государств на саммите G20 в Гамбурге.  Двусторонняя встреча в формате «три на три» в Анкоридже 15 августа началась без вступительной части. К переговорам с американской стороны присоединились госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф. С российской — глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...