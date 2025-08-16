Переговоры Путина и Трампа в узком составе идут уже два часа

Переговоры Путина и Трампа на Аляске в формате «три на три» продолжаются уже два часа. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ведут переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча в формате „три на три“ продолжается уже два часа», — передает корреспондент агентства.
Со стороны России в переговорах участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.
По плану, после узкого формата переговоры продолжатся с расширенным составом делегаций. Итоги саммита лидеры двух стран подведут на совместной пресс-конференции.
Как сообщало URA.RU ранее, Владимир Путин и Дональд Трамп общались без переводчиков в лимузине. Издание The New York Times уточнило, что подобная ситуация уже имела место быть в 2017 году во время встречи глав государств на саммите G20 в Гамбурге.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.