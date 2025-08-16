Переговоры Путина и Трампа в узком составе идут уже два часа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Диалог лидеров государств длится третий час
Диалог лидеров государств длится третий час Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Переговоры Путина и Трампа на Аляске в формате «три на три» продолжаются уже два часа. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ведут переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча в формате „три на три“ продолжается уже два часа», — передает корреспондент агентства.

Со стороны России в переговорах участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.

По плану, после узкого формата переговоры продолжатся с расширенным составом делегаций. Итоги саммита лидеры двух стран подведут на совместной пресс-конференции.

Как сообщало URA.RU ранее, Владимир Путин и Дональд Трамп общались без переводчиков в лимузине. Издание The New York Times уточнило, что подобная ситуация уже имела место быть в 2017 году во время встречи глав государств на саммите G20 в Гамбурге.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Переговоры Путина и Трампа на Аляске в формате «три на три» продолжаются уже два часа. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ведут переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча в формате „три на три“ продолжается уже два часа», — передает корреспондент агентства. Со стороны России в переговорах участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф. По плану, после узкого формата переговоры продолжатся с расширенным составом делегаций. Итоги саммита лидеры двух стран подведут на совместной пресс-конференции. Как сообщало URA.RU ранее, Владимир Путин и Дональд Трамп общались без переводчиков в лимузине. Издание The New York Times уточнило, что подобная ситуация уже имела место быть в 2017 году во время встречи глав государств на саммите G20 в Гамбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...