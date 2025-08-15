15 августа 2025

Встреча Путина и Трампа на Аляске началась. Онлайн-трансляция

Путин и Трамп начали встречу на военной базе в Анкоридже
Путин и Трамп начали переговоры в Анкоридже
Путин и Трамп начали переговоры в Анкоридже
Встреча Путина и Трампа

На военном объекте Элмендорф-Ричардсон, расположенном в Анкоридже (штат Аляска), 15 августа началась встреча между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Подробности о ходе переговоров — в онлайн-трансляции URA.RU.

01:14 В каком формате пройдет встреча Путина и Трампа — читайте в нашем материале.

01:12 В последний раз Путин и Трамп встречались лично в 2019 году в Осаке.

01:02 Журналисты The New York Times отметили, что во время поездки президентов на лимузине переводчиков с ними, судя по всему, не было. «Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу. Это может добавить таинственности тому, что два лидера обсуждали в частном порядке во время этого визита», — говорится в материале газеты.

01:00 Газета The New Tork Times, комментируя встречу Путина и Трампа, отметила, что последний «даже аплодировал Путину, когда тот приближался к нему по красной дорожке». «Трамп устроил Путину множество приветственных мероприятий по прибытии в США: военный пролет, красная дорожка, президентское рукопожатие и личная поездка с Трампом в президентском лимузине», — говорится в материале издания. 

00:55 Делегации РФ и США зашли в зал, где находятся Путин и Трамп. Прошел обмен рукопожатиями.

00:45 Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп воздержались от вступительных слов перед началом переговоров в узком составе. Началась закрытая часть переговоров. 

00:45 Через 10 минут после того, как президенты выехали из аэропорта, начались переговоры в формате «три на три». Рядом с Путиным свои места заняли Лавров и Ушаков. Рядом с Трампом — Уиткофф и Рубио. 

00:35 Над Аляской в честь встречи президентов пролетел американский истребитель B2 Spirit. Его сопровождали четыре истребителя F-22.

00:22 Путин и Трамп сели в один автомобиль после короткой фотосессии. Президенты уехали из аэропорта вместе. Они продолжили общаться сразу в машине.

00:21 Президенты вместе прошлись по красной ковровой дорожке. 

00:19 Президенты России и США встретились лично впервые за шесть лет. Как видно на кадрах, они пожали друг другу руки и обменялись репликами. 

00:13 Путин спустился с самолета по красной ковровой дорожке. Это произошло практически одновременно с тем, как со своего самолета спускался Трамп. 

