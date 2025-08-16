NYT: Путин общался с Трампом без переводчиков в лимузине

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп общались без переводчиков в лимузине во время визита российского лидера на Аляску. Диалог происходил на территории объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон, где 15 августа началась их встреча. Об этом пишут западные СМИ.
«Крайне необычно видеть лидеров двух сверхдержав — в данном случае противников — в одном лимузине. Судя по всему, переводчиков не было, а Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу», — пишет The New York Times.
Издание подчеркивает, что подобная ситуация уже имела место быть в 2017 году во время встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге. В ходе беседы в частном порядке лидеры государств также временно остались без переводчиков.
Как сообщало URA.RU ранее, президент Трамп аплодировал российскому лидеру Путину, когда он шел к нему по красной дорожке на аэродроме в Анкоридже на Аляске. Сама встреча на военной базе Элмендорф-Ричардсон проходит в формате «три на три» — в переговорах участвуют по двое представителей от каждой стороны, а также сами лидеры стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.