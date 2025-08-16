NYT: Путин общался с Трампом без переводчиков в лимузине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин и Трамп решили пообщаться без переводчиков (архивное фото)
Путин и Трамп решили пообщаться без переводчиков (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп общались без переводчиков в лимузине во время визита российского лидера на Аляску. Диалог происходил на территории объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон, где 15 августа началась их встреча. Об этом пишут западные СМИ.

«Крайне необычно видеть лидеров двух сверхдержав — в данном случае противников — в одном лимузине. Судя по всему, переводчиков не было, а Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу», — пишет The New York Times.

Издание подчеркивает, что подобная ситуация уже имела место быть в 2017 году во время встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге. В ходе беседы в частном порядке лидеры государств также временно остались без переводчиков.

Как сообщало URA.RU ранее, президент Трамп аплодировал российскому лидеру Путину, когда он шел к нему по красной дорожке на аэродроме в Анкоридже на Аляске. Сама встреча на военной базе Элмендорф-Ричардсон проходит в формате «три на три» — в переговорах участвуют по двое представителей от каждой стороны, а также сами лидеры стран.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп общались без переводчиков в лимузине во время визита российского лидера на Аляску. Диалог происходил на территории объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон, где 15 августа началась их встреча. Об этом пишут западные СМИ. «Крайне необычно видеть лидеров двух сверхдержав — в данном случае противников — в одном лимузине. Судя по всему, переводчиков не было, а Путин достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы вести беседу», — пишет The New York Times. Издание подчеркивает, что подобная ситуация уже имела место быть в 2017 году во время встречи Путина и Трампа на саммите G20 в Гамбурге. В ходе беседы в частном порядке лидеры государств также временно остались без переводчиков. Как сообщало URA.RU ранее, президент Трамп аплодировал российскому лидеру Путину, когда он шел к нему по красной дорожке на аэродроме в Анкоридже на Аляске. Сама встреча на военной базе Элмендорф-Ричардсон проходит в формате «три на три» — в переговорах участвуют по двое представителей от каждой стороны, а также сами лидеры стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...