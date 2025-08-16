Путин сделал важное заявление по Украине после встречи с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин заявил о готовности обеспечить безопасность Украины и работать в этом направлении. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.
«Россия согласна с тем, что безопасность Украины должна быть обеспечена, готова работать над этим», — сказал глава государства. По словам Путина, Россия всегда считала и считает украинский народ — братским.
Трамп провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским после завершения переговоров в формате «три на три» на саммите, проходившем на Аляске, сообщает телеканал Fox News. Согласно данным СМИ, к обсуждению по телефону также подключились лидеры ряда европейских государств.
Более получаса назад завершились двусторонние переговоры в узком составе между президентами России и США. Российскую сторону на встрече представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Со стороны Соединенных Штатов в диалоге принимали участие госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф. В настоящее время проходит пресс-конференция, на которой выступают оба президента.
