В России заработала нейросеть Google Gemini

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Некоторые продукты Google были ранее заблокированы
Некоторые продукты Google были ранее заблокированы Фото:

Жители России получили доступ к браузерной версии нейросети Google Gemini 16 августа 2025 года. Ранее пользователи из России сталкивались с ограничениями при попытке воспользоваться искусственным интеллектом Google.

Ранее при входе на сайт Gemini россияне видели уведомление о том, что сервис «пока не поддерживается в вашей стране». Если пользователь не выполнял вход в аккаунт Google, это сообщение не отображалось, однако при авторизации доступ к нейросети блокировался. Теперь данное ограничение снято: российские пользователи могут воспользоваться браузерной версией Gemini без необходимости обходить региональные ограничения.

Ранее доступ к большинству продуктов Google с функциями искусственного интеллекта для российских пользователей был ограничен вследствие решений компании и особенностей регулирования в стране. Официальных заявлений от Google относительно изменения политики доступа к Gemini на момент публикации новости не поступало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители России получили доступ к браузерной версии нейросети Google Gemini 16 августа 2025 года. Ранее пользователи из России сталкивались с ограничениями при попытке воспользоваться искусственным интеллектом Google. Ранее при входе на сайт Gemini россияне видели уведомление о том, что сервис «пока не поддерживается в вашей стране». Если пользователь не выполнял вход в аккаунт Google, это сообщение не отображалось, однако при авторизации доступ к нейросети блокировался. Теперь данное ограничение снято: российские пользователи могут воспользоваться браузерной версией Gemini без необходимости обходить региональные ограничения. Ранее доступ к большинству продуктов Google с функциями искусственного интеллекта для российских пользователей был ограничен вследствие решений компании и особенностей регулирования в стране. Официальных заявлений от Google относительно изменения политики доступа к Gemini на момент публикации новости не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...