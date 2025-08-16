В России заработала нейросеть Google Gemini

Жители России получили доступ к браузерной версии нейросети Google Gemini 16 августа 2025 года. Ранее пользователи из России сталкивались с ограничениями при попытке воспользоваться искусственным интеллектом Google.
Ранее при входе на сайт Gemini россияне видели уведомление о том, что сервис «пока не поддерживается в вашей стране». Если пользователь не выполнял вход в аккаунт Google, это сообщение не отображалось, однако при авторизации доступ к нейросети блокировался. Теперь данное ограничение снято: российские пользователи могут воспользоваться браузерной версией Gemini без необходимости обходить региональные ограничения.
Ранее доступ к большинству продуктов Google с функциями искусственного интеллекта для российских пользователей был ограничен вследствие решений компании и особенностей регулирования в стране. Официальных заявлений от Google относительно изменения политики доступа к Gemini на момент публикации новости не поступало.
