Трамп после переговоров с Путиным: есть высокая вероятность заключения соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил о высокой вероятности достижения соглашения по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
«У нас есть довольно высокий шанс сделать это», — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос о перспективах заключения сделки по украинскому конфликту. Его слова передает американский телеканал.
Встреча президентов России и США прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Оба лидера прибыли на переговоры почти одновременно — их самолеты приземлились с разницей в несколько минут.
Путин ранее выступил с похожим заявлением. Он отметил, что видит перспективу полного урегулирования конфликта на Украине, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.