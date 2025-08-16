Трамп призвал считаться с ядерным потенциалом РФ

Трамп дал интервью после беседы с Путиным
новость из сюжетаВстреча Путина и Трампа
С ядерным потенциалом России необходимо считаться. С заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
«И у них также есть большое ядерное присутствие. Это нужно уважать», — сказал Трамп в беседе с Fox News. Он также назвал Россию «могучей державой», в отличие от Украины.
