Трамп призвал считаться с ядерным потенциалом РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп дал интервью после беседы с Путиным
Трамп дал интервью после беседы с Путиным Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

С ядерным потенциалом России необходимо считаться. С заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

«И у них также есть большое ядерное присутствие. Это нужно уважать», — сказал Трамп в беседе с Fox News. Он также назвал Россию «могучей державой», в отличие от Украины. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С ядерным потенциалом России необходимо считаться. С заявлением выступил президент США Дональд Трамп. «И у них также есть большое ядерное присутствие. Это нужно уважать», — сказал Трамп в беседе с Fox News. Он также назвал Россию «могучей державой», в отличие от Украины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...