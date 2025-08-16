Трамп указал статус Украины

Трамп: Россия — могучая держава, а Украина — нет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп рекомендовал Киеву пойти на соглашение с РФ
Трамп рекомендовал Киеву пойти на соглашение с РФ Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Россия — могучая держава, в отличие от Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, посоветовав Киеву пойти на соглашение с Москвой. 

«Заключите ее. Заключите сделку. Нужно заключить сделку. Россия — очень могучая держава, а они (Украина — прим. URA.RU) — нет», — отметил Трамп. Об этом он заявил после саммита на Аляске в интервью телеканалу Fox News.

Ранее, 15 августа, президенты России и США провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Переговоры начались вскоре после прибытия обеих делегаций — их самолеты приземлились с разницей в несколько минут. 

Кроме Владимира Путина, российскую делегацию возглавляли министр иностранных дел Сергей Лавров и советник президента Юрий Ушаков. Со стороны США в переговорах, помимо Дональда Трампа, участвовали государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стивен Уиткофф.

Трамп охарактеризовал проведенные на Аляске переговоры как максимально успешные, поставив им высшую оценку — 10 баллов из 10. Главные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия — могучая держава, в отличие от Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, посоветовав Киеву пойти на соглашение с Москвой.  «Заключите ее. Заключите сделку. Нужно заключить сделку. Россия — очень могучая держава, а они (Украина — прим. URA.RU) — нет», — отметил Трамп. Об этом он заявил после саммита на Аляске в интервью телеканалу Fox News. Ранее, 15 августа, президенты России и США провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Переговоры начались вскоре после прибытия обеих делегаций — их самолеты приземлились с разницей в несколько минут.  Кроме Владимира Путина, российскую делегацию возглавляли министр иностранных дел Сергей Лавров и советник президента Юрий Ушаков. Со стороны США в переговорах, помимо Дональда Трампа, участвовали государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стивен Уиткофф. Трамп охарактеризовал проведенные на Аляске переговоры как максимально успешные, поставив им высшую оценку — 10 баллов из 10. Главные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...