Челябинских подростков будут отправлять в тюрьму за кражу молотков из автобусов

В Челябинской области участились случаи, когда подростки срывают аварийные молотки из салонов общественного транспорта. Прокуратура региона начала проверку по фактам краж. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, напомнив, что несовершеннолетним нарушителям может грозить наказание вплоть до лишения свободы.
«В регионе участились случаи, когда несовершеннолетние открыто похищают из автобусов, трамваев и троллейбусов аварийные молотки, повреждая обшивку и другие элементы салона. Подростков могут привлечь к ответственности по ст. 167 Уголовного кодекса РФ за повреждение чужого имущества, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Ведомство также напомнило, что молодых людей, совершивших подобные правонарушения, ставят на профилактический учет как в образовательных учреждениях, так и в подразделениях по делам несовершеннолетних. Их родителям выписывают штраф. Взрослым за аналогичное преступление может грозить до четырех лет тюрьмы.
За три месяца по конец июня только в Челябинске зафиксировано 13 случаев немотивированного срыва аварийных молотков. А один из недавних произошел в троллейбусе №14. Вместе с молотком подростки вырвали часть пластиковой панели салона.
