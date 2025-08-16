Челябинский свитер, в котором Лавров прибыл на Аляску, стал модным у VIP. Видео

Свитер «СССР» стал новым модным трендом
Свитер «СССР» стал новым модным трендом Фото:

Свитер «СССР» челябинского бренда SelSovet, в котором глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел на Аляску, стремительно набирает популярность. В свитере этого бренда депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова приехала в Коркино.

Лантратова приехала в Коркино на праздник Яблочного спаса. Свитер «СССР» у нее красного цвета. Видео она выложила в своем telegram-канале.

У Сергея Лаврова, когда он 15 августа прибыл на Аляску, свитер был белого цвета. Основатель бренда SelSovet Екатерина Варлакова подтвердила, что МИД РФ закупало эти модели. После появления новости о Лаврове все свитеры к середине дня были распроданы. Фабрика начала готовить новую партию.

15 августа Лантратова была в Челябинске. Она приняла участие в фестивале «Хороводы России» и познакомилась с работой городского «Центра народного единства».

