Лавров прилетел на Аляску в свитере челябинского бренда. Фото, видео

Лавров выбрал челябинский свитер с буквами «СССР»
Встреча Путина и Трампа

Глава российского МИДа Сергей Лавров прилетел на Аляску в свитере «СССР» челябинского бренда SelSovet. Основатель бренда Екатерина Варлакова подтвердила, что в этом году министерство иностранных дел РФ делало закупку именно этих моделей. 

«В этом году министерство иностранных дел РФ делало закупку именно этих моделей, мужских и женских. Мы не знали, что Лавров носит наш свитер. Конечно, для нас это особый комплимент», — сообщила Варлакова, пишет «Первый областной». 

На свитере нанесены буквы «СССР». Вещь и сейчас доступна к покупке на сайте. Его стоимость сейчас составляет 10 990 рублей. Хотя в компании не ждут всплеска продаж после сегодняшней новости. «Но мы испытываем большое чувство гордости за то, что делаем», — добавила Варлакова. 

На Аляске 15 августа состоится историческая встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа. На месте работает корреспондент URA.RU. Вся актуальная информация о встрече Путина и Трампа собрана в сюжете издания. 

Свитер как у Лаврова, в котором он прилетел на Аляску, доступен к покупке
