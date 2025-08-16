Киркорова обсуждали чаще Пугачевой в 2025 году

Певец Филипп Киркоров стал лидером медиарейтинга самых обсуждаемых знаменитостей в 2025 году. За последние полгода его имя появлялось в СМИ 39 843 раза, говорится в статистике. На втором месте разместился актер Юра Борисов, а на третьем — певица Алла Пугачева.
«Первое место в рейтинге занял король российской поп-музыки и артист, способный превратить в инфоповод даже свое появление на рядовом мероприятии. Филиппа Киркорова за последние полгода упоминали в СМИ 39 843 раза», — передает Super данные из медиарейтинга. Повышенный интерес к исполнителю был зафиксирован в январе, когда он совместно с певицей Кристиной Орбакайте выступил на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Новые обсуждения личности артиста пришлись на март и были связаны с кончиной его отца — Бедроса Киркорова.
Второе место в рейтинге занял Юра Борисов, которого за тот же период упоминали в прессе 29 748 раз. Значительный резонанс вызвало его номинирование на кинопремии «Оскар» и BAFTA за роль второго плана в фильме «Анора». Однако интерес к актеру не угас и после получения наград: в конце июня Борисова пригласили в Американскую киноакадемию, а после утвердили на роль одного из основателей научно-исследовательской организации OpenAI Ильи Суцкевера в новом проекте режиссера Луки Гуаданьино.
Третью позицию в списке заняла Алла Пугачева, имя которой фигурировало в новостях 28 668 раз. В апреле внимание к певице было связано с выходом ее новых композиций, посвященных событиям Великой Отечественной войны. В мае интерес к ней усилился после сообщения Минюста об отсутствии оснований для включения Примадонны в перечень иноагентов.
На четвертом месте рейтинга разместилась журналистка Ксения Собчак, которую упомянули в СМИ 24 018 раз. Высокий уровень интереса к ее персоне был обусловлен резонансным интервью с фигуристом Ильей Авербухом, в ходе которого тот допустил неоднозначные высказывания относительно знакомства со своей супругой Елизаветой Арзамасовой. Успеху также способствовала другая скандальная беседа — на этот раз с актером Виталием Гогунским. Пятерку лидеров замыкает актер Михаил Ефремов — его имя которого появлялось в СМИ 23 661 раз. Волна интереса к артисту возросла весной, когда стало известно о его условно-досрочном освобождении из колонии. После 9 апреля, когда Михаил Ефремов вышел на свободу, СМИ вновь обратили внимание к его персоне в июне — в этот период режиссер Никита Михалков подтвердил, что актер присоединится к труппе театра «Мастерская „12“».
Ранее сообщалось, что на автомобиле Rolls-Royce Ghost, принадлежащему Филиппу Киркорову, с 2016 года зафиксировали 502 штрафа за нарушения ПДД. Большая часть нарушений — 410 случаев — связана с превышением установленной скорости. Помимо этого, 44 раза автомобиль привлекался к ответственности за нарушения требований дорожных знаков и разметки, а еще 23 раза — за неправильную парковку.
