El Pais указал на особые отношения Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп проявил беспрецедентную почтительность к российскому лидеру Владимиру Путину во время их встречи на Аляске 15 августа. Об этом сообщает испанская газета El Pais, отмечая уникальный характер поведения американского президента по отношению к своему российскому коллеге.
«И ни к одному другому лидеру он не проявлял столько почтительности во время сроков своих полномочий, как к российскому», — отмечается в публикации El Pais. По мнению издания, степень уважения, которую Дональд Трамп демонстрирует политикам, может рассматриваться как свидетельство оценки их значимости для Соединенных Штатов.
Встреча Путина и Трампа прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон и была посвящена главным образом вопросам урегулирования конфликта на Украине, а также обсуждению международной и региональной повестки, включая экономическое взаимодействие РФ и США. По итогам переговоров Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в диалоге между двумя странами, оценив ее итоги на 10 из 10. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что достигнутые договоренности открывают путь к мирному разрешению украинского конфликта.
