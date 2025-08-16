Зеленский едет в Вашингтон, саммит РФ и США «не принес результата»: реакция Украины на встречу Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа встретится с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне для обсуждения деталей прекращения огня с Россией. Об этом сообщил сам глава украинского государства. По словам Зеленского, после встречи американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным глава Украины провел с Трампом телефонный разговор, который проходил сначала тет-а-тет, а затем с участием европейских лидеров. Беседа длилась более полутора часов.
Украинский президент положительно отреагировал на проведении трехстороннего саммита с участием глав Украины, США и России. По заявлениям Зеленского, во время предстоящей встречи в Вашингтоне стороны планируют обсудить пути урегулирования конфликта и возможные шаги для достижения устойчивого мира в регионе. Более подробно о реакции Украины на итоги переговоров Путина и Трампа— в материале URA.RU.
Украина поддержала предложение о трехсторонних переговорах
Владимир Зеленский провел переговоры с Дональдом Трампом и поддержал предложение о трехсторонней встрече с участием США и России. Об этом глава украинского государства сообщил, комментируя итоги переговоров между лидерами России и США.
Президент Украины подчеркнул, что считает формат обсуждения лидеров страны оптимальным для прекращения боевых действий. Он также сообщил, что детали дальнейших шагов планируется обсудить с Трампом в Вашингтоне в понедельник.
Украинский глава подчеркнул важность вовлечения европейских партнеров на всех этапах переговорного процесса для обеспечения надежных гарантий безопасности. По его словам, американская сторона выразила позитивный настрой относительно возможного участия США в системе гарантий для Украины. Сейчас, отметил Зеленский, продолжается координация усилий с международными партнерами.
Верховная рада не довольна переговорами
Не разобрались в итогах встречи
Народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что не вообще не понял итогов прошедшего саммита, посвященного конфликту на Украине. Политик отметил, что обычно после подобных бесед появляется больше ясности в отношении договоренностей, но это не тот случай.
По словам Железняка, в ближайшее время, по уже сложившейся традиции, ведущие западные издания, такие как Bloomberg и Politico, могут опубликовать свои версии с отсылкой к американским источникам. Это, вероятно, еще больше усложнит понимание достигнутых договоренностей и вызовет новые вопросы у общественности.
«Результатов нет»
Верховная Рада Украины выразила недовольство итогами переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. По данным Sky News, украинская сторона не видит прогресса в вопросе мирного урегулирования и возмущена торжественным приемом, оказанным российскому лидеру. Кроме того, представители Украины подчеркнули, что намерены продолжать работу с международными партнерами для поиска путей урегулирования конфликта.
По мнению главы комитета по иностранным делам Верховной Рады Александра Мережко, переговоры якобы не привели к конкретным результатам. Вместе с тем он обратил внимание на то, что встреча с Трампом позволила российскому президенту выйти из дипломатической изоляции.
Договоренности «не достигнуты»
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) полагает, что встреча российского и американского лидеров позволила Владимиру Путину выиграть время. Гончаренко считает, что по итогам переговоров между лидерами России и США не было достигнуто договоренностей о прекращении огня или деэскалации ситуации.
Также в окружении Владимира Зеленского, сомневаются в прогрессе переговоров. Об этом сообщает Financial Times (FT). Неназванный помощник Зеленского считает, что «это очень странная ситуация». По информации FT, отсутствие прямого контакта между США и Украиной вызывает обеспокоенность в Киеве относительно дальнейших шагов администрации Трампа в отношении конфликта на территории Украины.
Депутаты возмутились теплому приему Путина
Президент России был тепло принят командой Дональда Трампа на официальном мероприятии в США, что вызвало недовольство среди украинских властей. Об этом сообщает телеканал Sky News.
По данным издания, представители Украины выразили обеспокоенность по поводу формата встречи. Представители украинской стороны считают, что такое теплое отношение американского лидера к президенту России может осложнить дипломатические отношения между странами и повлиять на поддержку Украины со стороны Вашингтона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.