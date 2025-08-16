Трамп объяснил Зеленскому условия мира с Россией: что случилось после переговоров с Путиным

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным глава США Дональд Трамп позвонил главе Украине Владимиру Зеленскому. Также в разговоре участвовали лидеры европейских стран. Зеленский заявил, что Киев готов работать, чтобы прийти к миру с Москвой.
К тому же Украина согласна на трехстороннюю встречу. При этом Economist утверждает, что есть якобы предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе. Официально это пока не подтверждено. Что случилось в мире после беседы Путина и Трампа — в материале URA.RU.
Трамп позвонил Зеленскому, а он собрался в Вашингтон
Как и ожидалось, Трамп после встречи с Путиным набрал президенту Украины. Они беседовали целый час. После к обсуждению подключились и европейские лидеры. В целом телефонный звонок продлился полтора часа, как утверждает сам Зеленский. Источник РИА Новости сообщил, Трамп поговорил с генсеком НАТО Марком Рютте, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, лидерами Франции, Германии, Британии, Финляндии, Польши.
Во время него Трамп подробно описал Украине ключевые итоги беседы с Путиным. Зеленский в ответ заявил, что готов работать. По его словам, он уже летит в Вашингтон. Предварительно, переговоры назначены на понедельник, 18 августа.
Беседа с Трампом была для Зеленского непростой
Как сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник, беседа между Трампом, Зеленским и руководителями стран НАТО после завершения саммита России и США проходила в сложной атмосфере. Также Равид заявил, что Трамп в разговоре с Зеленским заявил следующее: "Быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня". При этом Трамп донес до Европы, что Россия выступает за всеобъемлющее мирное соглашение, которое положит конец конфликту.
А корреспондент журнала Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на свой источник заявил, что якобы достигнута предварительная договоренность о воздушном перемирии РФ и Украины. Он также заявил, что этот документ должен вступить перед встречей Путина и Зеленского.
Когда будет саммит Путин — Трамп — Зеленский
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что идея трехстороннего саммита на переговорах с Трампом не поднималась. При этом он отметил, что сначала стоит дождаться конца переговоров Трампа с Зеленским и Европой. После звонка подробностей не появилось.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) уверен, что конфикт на Украине завершится задолго до рождества (в США его отмечают 25 декабря). Однако это случится, если состоится трехсторонняя встреча. При этом, если встреча не состоится, то Трамп "может обеспечить серьезные последствия" для России и покупателей ее нефти и газа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.