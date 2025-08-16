Макрон анонсировал встречу «коалиции желающих» после встречи Путина и Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о скором проведении новой встречи участников «коалиции желающих» по Украине после саммита президентов России и США на Аляске. Об этом французский глава написал после утренней консультации с американским лидером Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами.
«По завершении этой беседы [Трампа, Зеленского и лидеров ЕС после саммита на Аляске] мы продолжили обсуждение с моими европейскими коллегами. Мы единодушно заявляем: <...> Мы будем работать над этим [достижением мира на Украине] вместе с ними [США] и со всеми нашими партнерами по „Коалиции желающих“, с которыми мы вскоре снова встретимся, чтобы добиться конкретного прогресса», — заявил Эммануэль Макрон в соцсети X.
Президент Франции подчеркнул, что страны Евросоюза намерены и дальше оказывать поддержку Украине и усиливать давление на Россию до тех пор, пока не будет обеспечен «прочный и длительный мир» с гарантиями безопасности. Макрон также подтвердил, что его взаимодействие с Владимиром Зеленским продолжится.
Ранее ЕС официально объявил о сохранении действующих антироссийских санкций и подготовке новых ограничительных мер, чтобы усилить давление на российскую экономику. При этом российские власти неоднократно заявляли, что военная поддержка Украины со стороны Запада лишь затягивает конфликт, а санкции ЕС являются необоснованными и противоречащими международному праву.
«Коалиция желающих» объединяет более 30 стран, преимущественно европейских, взявших на себя обязательства поддерживать Украину. Франция и Великобритания играют координирующую роль в этой группе. Инициатива была провозглашена премьер-министром Великобритании Киром Стармером в марте 2025 года.
Встреча президентов России и США состоялась 15 августа на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Главной темой переговоров стали перспективы урегулирования украинского конфликта и вопросы международных отношений. По итогам саммита Дональд Трамп отметил «значительный прогресс» в диалоге с Россией, а Владимир Путин заявил, что достигнутые договоренности открывают путь к мирному разрешению ситуации на Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.