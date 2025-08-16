Мошенники нашли новый способ обманывать россиян

Злоумышленники начали рассылать поддельные скриншоты якобы из банковских приложений с требованием совершить «встречный перевод» для вывода средств. О новой схеме мошенничества сообщили в пресс-службе киберполиции.
«Мошенники прислали поддельный скриншот, якобы из банковского приложения. Всплывающее окно сообщает, что для вывода крупной суммы нужен "встречный перевод" получателю (мошенникам!) в размере 49 900 рублей», — говорится в официальном релизе в telegram-канале киберполиции. В подобных схемах гражданам обещают высокую прибыль от инвестиций или выигрыша, а при попытке получить деньги злоумышленники заявляют о необходимости дополнительной проверки или комиссии.
По информации киберполиции, преступники используют различные предлоги для выманивания средств у жертв: они могут ссылаться на необходимость выплаты комиссии, прохождения «антифрод-проверки», разблокировки счета либо перевода на счет получателя. При этом в скриншотах мошенники утверждают, что такие действия требуются антифрод-системой для подтверждения личности или операции.
Правоохранители подчеркивают, что ни банки, ни платежные системы, ни брокерские компании не требуют от клиентов осуществлять переводы физическим лицам для подтверждения операций или оплаты комиссий. Все необходимые платежи совершаются только в адрес официальных сервисов. Антифрод-системы банков также не предполагают подобных действий со стороны клиента. Киберполиция настоятельно рекомендует гражданам внимательно относиться к подобным запросам и не совершать переводов по указанию неизвестных лиц.
