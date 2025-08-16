Пострадавшие и семьи погибших от взрыва на пороховом заводе под Рязанью получат выплаты

Родственники погибших, а также пострадавшие от взрыва на пороховом заводе в Рязанской области получат выплаты. С таким решением выступил губернатор региона Павел Малков. 

«Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим из-за трагедии в Шиловском районе», — написал Малков в своем telegram-канале. Он уточнил, что семьи погибших получат по 1 567 500 рублей, а пострадавшие от 313,5 тысячи до 627 тысяч рублей пострадавшим, в зависимости тяжести травм. 

Малков уточнил, что для получения компенсаций следует обратиться либо в штаб, который находится в поселке Лесной, по адресу улица Школьная, дом 13, либо в МФЦ. Также можно подойти в управление соцзащиты по месту жительства, или на портал «Госуслуг». 

Трагедия на заводе произошла накануне, 15 августа. В результате взрыва пострадало более 100 человек, четверо из которых сейчас в тяжелом состоянии. Погибли пятеро. 

