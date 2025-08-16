NYT: Трамп предложил Европе признать за Россией весь Донбасс

Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске предложил европейским лидерам признать за Россией всю территорию Донбасса, в том числе те земли, которые еще не освобождены российскими войсками. Об этом написали журналисты The New York Times. Трамп считает, что это поможет достичь быстрого мира.
«...можно быстро заключить мирный договор, если [президент Украины Владимир] Зеленский согласится уступить России остальную часть Донбасса», — пишет The New York Times со ссылкой на заявления Трампа. По его мнению, это поможет Украине и России быстрее достичь мирного урегулирования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.