Путин заявил о желании прекратить боевые действия на Украине

Президент России Владимир Путин заявил о желании как можно скорее перейти к решению украинского конфликта мирными способами. Об этом российский лидер сообщил на совещании с руководством администрации президента, правительства, Госдумы, министерств и ведомств.

"Повторяю ещё раз, была возможность спокойно, детально ещё раз изложить нашу позицию. Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий, ну и мы тоже этого бы хотели, и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами", — сказал Владимир Путин на совещании по итогам российско-американского саммита на Аляске. Трансляция речи Путина велась на официальном сайте Кремля.

Переговоры президента России и главы США Дональда Трампа прошли на военной базе в Анкоридже на Аляске и длились почти три часа. По их итогам Трамп сообщил о значительном прогрессе, достижении понимания по ключевым вопросам и оценил встречу на 10 из 10.

