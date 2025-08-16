16 августа 2025

Более десятка красоток закатили шоу под АК-47: как выбирали «Мисс Екатеринбург — 2025». Фоторепортаж

Участницы «Мисс Екатеринбург» дефилировали под треки уральских музыкантов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В финале за корону боролось 14 девушек
В финале за корону боролось 14 девушек Фото:
новость из сюжета
День города в Екатеринбурге в 2025 году

Традиция проводить «Мисс Екатеринбург» на широкую публику, а не за закрытыми дверями, появилась недавно. В третий раз горожане смогли полюбоваться на самых талантливых, красивых и молодых девушек города в Историческом сквере.  Как выбирали «Мисс Екатеринбург — 2025» — в репортаже URA.RU.

Стартовало шоу красоты с привычного формата дефиле, вот только была в нем одна особенность — участницы конкурса вышагивали на высоких каблуках и в деловых нарядах не под поп-музыку, а под ремикс рэп-дуэта «АК-47». 

Публику это настолько удивило, что в Историческом сквере на время воцарилось молчание. «Вообще-то это стресс для девочек, просим их поддерживать», — сказали ведущие. Родные, друзья и зрители тут же принялись активно кричать имена конкурсанток и размахивать плакатами. 

Девушки много дефилировали
Девушки много дефилировали
Фото:

Первое конкурсное задание, которое ожидало екатеринбурженок, — блиц-опрос. Каждой задавали различные вопросы — о поддержке, идеалах красоты, сложностях участия в конкурсе, комплиментах и залоге победы. Все отвечали без запинки, казалось, что красавицы даже не волнуются, хотя для многих шоу подобного масштаба — новинка.

Софье Патрушевой достался вопрос: «Для чего ей участие в „Мисс Екатеринбург“?» Девушка скромничать не стала и честно призналась: «У меня есть проекты, которые хотелось бы реализовать. Мне нужна медийность, надеюсь, конкурс поможет мне». 

Следом девушек ждал еще один дефиле, но на этот раз в вечерних нарядах. Организаторы и тут решили отдать дань уважения уральским музыкантам: участницы показывали образы под песню группы «Наутилус Помпилиус».

И показывали, чему научились на мастер-классах
И показывали, чему научились на мастер-классах
Фото:

Не обошлось и без демонстрации спортивных навыков: красотки показали свое мастерство во владении мячом — ранее для них мастер-класс провела капитан баскетбольного клуба УГМК Анастасия Шилова. Под песни «Рок-н-ролл этой ночью» и «Аргентина-Ямайка» девушки лихо управлялись с мячом и садились на шпагаты. 

Когда на сцену вышла генеральный продюсер конкурса Вера Белоус, публика напряглась — все подумали, что сейчас будут объявлять победительницу. Но Белоус решила немного рассказать о девушках в новом формате — через сравнения. В парах вперед выходили две участницы — взрослые и самые молодые, утонченные и спортивные и так далее. «Мы решили сделать новый формат и показать, что вы все очень красивые», — заявила генпродюсер «Мисс Екатеринбург». 

В финале девушки прошлись в белых и черных платьях под «Агату Кристи» и устроили мелодекламацию (выразительное чтение стихов под музыку). Завершилось шоу модным показом под новый трек «Добрая лунная» Niletto и объявлением победительницы. 

В итоге корону забрала 19-летняя Зоя Белоногова — девушку ждет поездка в Японию.  Первой вице-мисс стала 19-летняя Мария Власко-Власенко, второй — 21-летняя София Патрушева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Традиция проводить «Мисс Екатеринбург» на широкую публику, а не за закрытыми дверями, появилась недавно. В третий раз горожане смогли полюбоваться на самых талантливых, красивых и молодых девушек города в Историческом сквере.  Как выбирали «Мисс Екатеринбург — 2025» — в репортаже URA.RU. Стартовало шоу красоты с привычного формата дефиле, вот только была в нем одна особенность — участницы конкурса вышагивали на высоких каблуках и в деловых нарядах не под поп-музыку, а под ремикс рэп-дуэта «АК-47».  Публику это настолько удивило, что в Историческом сквере на время воцарилось молчание. «Вообще-то это стресс для девочек, просим их поддерживать», — сказали ведущие. Родные, друзья и зрители тут же принялись активно кричать имена конкурсанток и размахивать плакатами.  Первое конкурсное задание, которое ожидало екатеринбурженок, — блиц-опрос. Каждой задавали различные вопросы — о поддержке, идеалах красоты, сложностях участия в конкурсе, комплиментах и залоге победы. Все отвечали без запинки, казалось, что красавицы даже не волнуются, хотя для многих шоу подобного масштаба — новинка. Софье Патрушевой достался вопрос: «Для чего ей участие в „Мисс Екатеринбург“?» Девушка скромничать не стала и честно призналась: «У меня есть проекты, которые хотелось бы реализовать. Мне нужна медийность, надеюсь, конкурс поможет мне».  Следом девушек ждал еще один дефиле, но на этот раз в вечерних нарядах. Организаторы и тут решили отдать дань уважения уральским музыкантам: участницы показывали образы под песню группы «Наутилус Помпилиус». Не обошлось и без демонстрации спортивных навыков: красотки показали свое мастерство во владении мячом — ранее для них мастер-класс провела капитан баскетбольного клуба УГМК Анастасия Шилова. Под песни «Рок-н-ролл этой ночью» и «Аргентина-Ямайка» девушки лихо управлялись с мячом и садились на шпагаты.  Когда на сцену вышла генеральный продюсер конкурса Вера Белоус, публика напряглась — все подумали, что сейчас будут объявлять победительницу. Но Белоус решила немного рассказать о девушках в новом формате — через сравнения. В парах вперед выходили две участницы — взрослые и самые молодые, утонченные и спортивные и так далее. «Мы решили сделать новый формат и показать, что вы все очень красивые», — заявила генпродюсер «Мисс Екатеринбург».  В финале девушки прошлись в белых и черных платьях под «Агату Кристи» и устроили мелодекламацию (выразительное чтение стихов под музыку). Завершилось шоу модным показом под новый трек «Добрая лунная» Niletto и объявлением победительницы.  В итоге корону забрала 19-летняя Зоя Белоногова — девушку ждет поездка в Японию.  Первой вице-мисс стала 19-летняя Мария Власко-Власенко, второй — 21-летняя София Патрушева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...