Традиция проводить «Мисс Екатеринбург» на широкую публику, а не за закрытыми дверями, появилась недавно. В третий раз горожане смогли полюбоваться на самых талантливых, красивых и молодых девушек города в Историческом сквере. Как выбирали «Мисс Екатеринбург — 2025» — в репортаже URA.RU.
Стартовало шоу красоты с привычного формата дефиле, вот только была в нем одна особенность — участницы конкурса вышагивали на высоких каблуках и в деловых нарядах не под поп-музыку, а под ремикс рэп-дуэта «АК-47».
Публику это настолько удивило, что в Историческом сквере на время воцарилось молчание. «Вообще-то это стресс для девочек, просим их поддерживать», — сказали ведущие. Родные, друзья и зрители тут же принялись активно кричать имена конкурсанток и размахивать плакатами.
Первое конкурсное задание, которое ожидало екатеринбурженок, — блиц-опрос. Каждой задавали различные вопросы — о поддержке, идеалах красоты, сложностях участия в конкурсе, комплиментах и залоге победы. Все отвечали без запинки, казалось, что красавицы даже не волнуются, хотя для многих шоу подобного масштаба — новинка.
Софье Патрушевой достался вопрос: «Для чего ей участие в „Мисс Екатеринбург“?» Девушка скромничать не стала и честно призналась: «У меня есть проекты, которые хотелось бы реализовать. Мне нужна медийность, надеюсь, конкурс поможет мне».
Следом девушек ждал еще один дефиле, но на этот раз в вечерних нарядах. Организаторы и тут решили отдать дань уважения уральским музыкантам: участницы показывали образы под песню группы «Наутилус Помпилиус».
Не обошлось и без демонстрации спортивных навыков: красотки показали свое мастерство во владении мячом — ранее для них мастер-класс провела капитан баскетбольного клуба УГМК Анастасия Шилова. Под песни «Рок-н-ролл этой ночью» и «Аргентина-Ямайка» девушки лихо управлялись с мячом и садились на шпагаты.
Когда на сцену вышла генеральный продюсер конкурса Вера Белоус, публика напряглась — все подумали, что сейчас будут объявлять победительницу. Но Белоус решила немного рассказать о девушках в новом формате — через сравнения. В парах вперед выходили две участницы — взрослые и самые молодые, утонченные и спортивные и так далее. «Мы решили сделать новый формат и показать, что вы все очень красивые», — заявила генпродюсер «Мисс Екатеринбург».
В финале девушки прошлись в белых и черных платьях под «Агату Кристи» и устроили мелодекламацию (выразительное чтение стихов под музыку). Завершилось шоу модным показом под новый трек «Добрая лунная» Niletto и объявлением победительницы.
В итоге корону забрала 19-летняя Зоя Белоногова — девушку ждет поездка в Японию. Первой вице-мисс стала 19-летняя Мария Власко-Власенко, второй — 21-летняя София Патрушева.
