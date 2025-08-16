Группа мобилизованных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) исчезла без вести в полном составе спустя десять дней после прибытия в пункт дислокации под Сумами. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на силовые структуры.
«Родственница одного из бойцов 71-й отдельной егерской бригады рассказала, что группа мобилизованных прошла обучение и была направлена в населенный пункт Нижняя Сыроватка для прохождения службы. Спустя десять дней подразделение отправили на боевое задание, после чего связь с военными оборвалась, и они были объявлены пропавшими без вести», — передает слова источника РИА Новости.
Ранее на сумском направлении уже фиксировались случаи дезертирства и исчезновения украинских подразделений, а также сообщения о небоеспособности ряда бригад и значительных потерях личного состава. В частности, почти полностью пропала вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка, а командование 61-й механизированной бригады вынуждено было покинуть Сумы из-за невозможности восстановить боеспособность.
