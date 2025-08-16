Уехать из центра города сейчас сложно и дорого
Екатеринбуржцы после празднования Дня города традиционно столкнулись с резко подскочившими ценами на такси. По данным приложения «Яндекс.Такси», заметно увеличилось и ожидание подачи машины.
«Высокая цена. Заказов в разы больше, чем машин. Движение по пути затруднено», — сообщает сервис.
Чтобы уехать из центра города, придется заплатить минимум 800-1000 рублей. Ожидание авто также повышенное — от 10 до 20 минут.
Ранее в екатеринбургском метро возникла давка. Толпа горожан после гуляний ринулась домой на общественном транспорте.
Цена «кусается», а ожидание расстраивает
