16 августа 2025

Цены на такси улетели в космос после Дня города в Екатеринбурге. Скрин

После Дня города цены на такси в Екатеринбурге подскочили в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уехать из центра города сейчас сложно и дорого
Уехать из центра города сейчас сложно и дорого Фото:
новость из сюжета
День города в Екатеринбурге в 2025 году

Екатеринбуржцы после празднования Дня города традиционно столкнулись с резко подскочившими ценами на такси. По данным приложения «Яндекс.Такси», заметно увеличилось и ожидание подачи машины. 

«Высокая цена. Заказов в разы больше, чем машин. Движение по пути затруднено», — сообщает сервис.

Чтобы уехать из центра города, придется заплатить минимум 800-1000 рублей. Ожидание авто также повышенное — от 10 до 20 минут. 

Ранее в екатеринбургском метро возникла давка. Толпа горожан после гуляний ринулась домой на общественном транспорте. 

Цена «кусается», а ожидание расстраивает
Цена «кусается», а ожидание расстраивает
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржцы после празднования Дня города традиционно столкнулись с резко подскочившими ценами на такси. По данным приложения «Яндекс.Такси», заметно увеличилось и ожидание подачи машины.  «Высокая цена. Заказов в разы больше, чем машин. Движение по пути затруднено», — сообщает сервис. Чтобы уехать из центра города, придется заплатить минимум 800-1000 рублей. Ожидание авто также повышенное — от 10 до 20 минут.  Ранее в екатеринбургском метро возникла давка. Толпа горожан после гуляний ринулась домой на общественном транспорте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...