16 августа 2025

В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Татарстане объявили беспилотную опасность
В Татарстане объявили беспилотную опасность Фото:

Власти Республики Татарстан ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России через официальное приложение ведомства.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении министерства.

Подробности о возможных ограничениях для жителей и предприятий региона в сообщении не приводятся. Ранее аналогичные меры принимались в ряде российских регионов для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры в условиях повышенной угрозы со стороны беспилотников.

Ранее режим «Беспилотная опасность» в Татарстане уже вводился в случаях, когда в сторону региона фиксировалось движение дронов. Тогда власти предупреждали о возможных временных ограничениях сотовой связи и просили жителей не публиковать фото и видео с беспилотниками для обеспечения безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Республики Татарстан ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России через официальное приложение ведомства. «Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении министерства. Подробности о возможных ограничениях для жителей и предприятий региона в сообщении не приводятся. Ранее аналогичные меры принимались в ряде российских регионов для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры в условиях повышенной угрозы со стороны беспилотников. Ранее режим «Беспилотная опасность» в Татарстане уже вводился в случаях, когда в сторону региона фиксировалось движение дронов. Тогда власти предупреждали о возможных временных ограничениях сотовой связи и просили жителей не публиковать фото и видео с беспилотниками для обеспечения безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...