В Татарстане ввели режим «Беспилотная опасность»

Власти Республики Татарстан ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает МЧС России через официальное приложение ведомства.
«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении министерства.
Подробности о возможных ограничениях для жителей и предприятий региона в сообщении не приводятся. Ранее аналогичные меры принимались в ряде российских регионов для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры в условиях повышенной угрозы со стороны беспилотников.
Ранее режим «Беспилотная опасность» в Татарстане уже вводился в случаях, когда в сторону региона фиксировалось движение дронов. Тогда власти предупреждали о возможных временных ограничениях сотовой связи и просили жителей не публиковать фото и видео с беспилотниками для обеспечения безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.