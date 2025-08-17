Эксперт назвал пять групп россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно

Россияне с большим страховым стажем, многодетные матери, инвалиды по зрению, а также представители отдельных профессий и жители районов Крайнего Севера могут выйти на пенсию раньше установленного срока. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Мужчинам со стажем 42 года и женщинам со стажем 37 лет может быть назначена страховая пенсия на два года раньше. При этом женщины, родившие пятерых и более детей, имеют право оформить пенсию с 50 лет, при условии наличия не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Матери четверых детей могут выйти на пенсию в 56 лет, а троих — в 57 лет», — процитировало Балынина агентство «Прайм».
Балынин уточнил, что инвалидам по зрению I группы тоже назначают пенсию досрочно: мужчинам — с 50 лет при наличии минимум 15 лет страхового стажа, женщинам — с 40 лет при стаже не менее 10 лет. В обоих случаях необходим индивидуальный пенсионный коэффициент не ниже 30.
Как сообщало URA.RU ранее, выйти на досрочную пенсию также могут жители Крайнего Севера. Выплаты раньше срока полагаются представителям особо тяжелых и вредных производств — подземным горным рабочим, специалистам угольной промышленности, металлургии, нефтепереработки, полиграфии.
