В Госдуме рассказали, кто имеет право на досрочную пенсию

В России выйти на досрочную пенсию могут работники тяжелых и особо тяжелых производств, жители Крайнего Севера, многодетные матери, а также для медработники, педагоги и артисты театров. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.
«На особо тяжелых и вредных производствах (подземные горные работы, угольная промышленность, металлургия, нефтепереработка, полиграфия) женщины могут прекратить работу в 45 лет при наличии 15 лет стажа, а мужчины — в 50 лет и с 20 годами стажа», — уточнила Стенякина. Ее слова передают РИА Новости. Она добавила, что для работников тяжелых отраслей промышленности возраст выхода на пенсию для женщин снижен до 50 лет при 20 годах стажа, а для мужчин — до 55 лет при 25 годах работы.
Депутат пояснила, что жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий могут выйти на пенсию на пять лет раньше установленного возраста, если у них есть необходимый «северный» и общий трудовой стаж. Для мужчин требуется 15 лет работы на Севере или 20 лет в приравненных регионах и не менее 25 лет общего стажа. Для женщин — те же требования по территориальному стажу, но общий стаж должен составлять не менее 20 лет. Многодетные матери имеют право на снижение пенсионного возраста: при рождении трех детей — до 57 лет, четырех — до 56 лет, пяти и более — до 50 лет, при условии воспитания детей до восьми лет.
Стенякина также напомнила о льготах для медработников, педагогов и артистов театров. Для этих специалистов пенсия назначается через пять лет после выработки требуемого стажа: для медиков — 25 лет в сельской местности или 30 лет в городе, для учителей — 25 лет преподавания, для артистов театра — от 15 до 30 лет в зависимости от профессии. Кроме того, право на досрочную пенсию имеют граждане, получившие инвалидность вследствие военной травмы или по зрению первой группы, а также родители и опекуны детей-инвалидов при выполнении условий по стажу и пенсионным баллам.
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