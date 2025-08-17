В МВД назвали, что необходимо удалять с телефона, чтобы не взломали «Госуслуги»

МВД дало россиянам инструкцию по защите данных на «Госуслугах» от мошенников
МВД России порекомендовали удалять СМС с неизвестных номеров
МВД России порекомендовали удалять СМС с неизвестных номеров Фото:

SMS с неизвестных номеров стоит удалять для защиты персональных данных на портале «Госуслуг». С такой рекомендацией выступили МВД России.

«Для защиты персональных данных на Едином портале при получении государственных услуг рекомендуем не отвечать и удалять SMS с неизвестных номеров телефонов, за исключением короткого номера 0919, который используется для оценки качества предоставленной государственной услуги», — говорится в разъяснениях МВД. Цитата по ТАСС.

Ведомство также советует не передавать свои учетные данные третьим лицам, даже если речь идет о должностных лицах. Если гражданин сменил номер телефона, ему рекомендуется обновить контакты в личном кабинете «Госуслуг». Кроме того, МВД настоятельно не рекомендует использовать VPN при входе на портал и сохранять логин и пароль на чужих устройствах.

SMS могут содержать коды доступа, банковские уведомления и личные данные. При попадании телефона в чужие руки такие сообщения могут представлять угрозу безопасности пользователя. Регулярная очистка SMS из входящих сообщений помогает снизить риск мошенничества и утечки информации.

Ранее стало известно, что в России появился новый вид мошенничества в интернете. Мошенники начали выдавать себя за представителей высших учебных заведений, чтобы получить доступ к учетным записям абитуриентов на портале «Госуслуги».

