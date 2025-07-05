Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

В России зафиксирован новый всплеск мошеннических звонков от имени почтовых служб, в ходе которых злоумышленники выманивают персональные данные граждан под предлогом уточнения информации о посылках. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
«Злоумышленники звонят якобы из „Почты России“ и сообщают о некой посылке или ошибке с доставкой, просят перейти в чат-бот в мессенджере Telegram, где нужно якобы „уточнить данные“ или „подтвердить личность“ — через „Госуслуги“ или „Почта ID“. Так начинается кража персональных данных», — заявил Немкин ТАСС.
Депутат подчеркнул, что настоящие сотрудники «Почты России» и других государственных структур не запрашивают данные через сторонние чат-боты. Мошенники создают поддельные страницы авторизации и используют методы социальной инженерии, чтобы получить доступ к личной информации. Немкин посоветовал игнорировать подобные звонки, не переходить по подозрительным ссылкам и в случае передачи данных немедленно сменить пароли и обратиться в техническую поддержку «Госуслуг».
Ранее Роскачество уже предупреждало о похожих схемах, когда мошенники, представляясь курьерами маркетплейсов, выманивали у граждан коды из СМС для оформления микрозаймов на их имя. Тогда злоумышленники использовали полученные данные для покупки товаров и последующей перепродажи персональной информации, что приводило к увеличению числа спам-звонков и новых попыток обмана. МВД также фиксировало рост числа подобных афер, связанных с хищением личных данных.
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