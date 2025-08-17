ВСУ атаковали Нижегородскую область после столичного праздника: где еще были замечены дроны этой ночью

Минобороны РФ: ПВО уничтожила 46 украинских дронов над регионами России за ночь

17 августа 2025 в 10:30 Размер текста - 17 +

Всего за ночь РФ атаковали 46 дронов ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минобороны РФ опубликовало актуальную сводку с ударами украинских беспилотников в ночь на 17 августа. Всего по России было запущено 46 дронов ВСУ. Причем в Белгородской области сбили 16 дронов, а в Нижегородской — 14 БПЛА. До этого нижегородский глава Глеб Никитин накануне писал, что в Нижнем Новгороде проходил День города. Из сводки военного ведомства следует, что российские средства ПВО начали работать с 22:55 (мск) 16 августа. Новые подробности о ночной атаке ВСУ — в материале URA.RU. Десятки беспилотников были сбиты за ночь Российские системы ПВО в ночь на 17 августа перехватили и уничтожили 46 дронов, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Жительница Белгородской области пострадала из-за удара беспилотника ВСУ По данным военного ведомства, атаки беспилотников были зафиксированы с 22:55 16 августа до 06:00 17 августа. Основной удар пришелся на Белгородскую область, где ПВО уничтожили 16 дронов. Еще 14 беспилотников были сбиты над Нижегородской областью, девять — над Воронежской. Кроме того, по одному БПЛА перехвачено над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями, а также три дрона — над Брянской. «Все воздушные цели были оперативно обнаружены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны», — уточнили в ведомстве. Нижегородская область была атакована после празднования Дня города в столице НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Гусев раскрыл подробности атаки ВСУ на Воронежскую область В своем telegram-канале нижегородский губернатор писал, что 16 августа в самом Нижнем Новгороде проходил День города. Примерно в то же время, когда средства ПВО РФ начали работать, в городе проходили последние праздничные мероприятия. По итогу в области за семь часов были сбиты 14 беспилотников, уточнили в Минобороны. Уже утром в Росавиации сообщили об ограничениях на полеты в Нижнем Новгороде. Об этом написал представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале. Спустя полчаса они были сняты. Параллельно с этим сняли и ограничения на перелеты в Казани. Дрон сбили над Смоленской областью В Смоленской области также был сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем официальном telegram-канале. По его данным, угрозы для жителей и объектов инфраструктуры нет, последствия падения дрона ликвидируются экстренными службами. Что происходит в Воронежской области Утром 17 августа глава региона Александр Гусев сообщил, что над областью было сбито более пяти вражеских беспилотников. Затем в Минобороны РФ уточнили, что беспилотников было девять. Губернатор сообщал о повреждении линии электропередачи (ЛЭП) на железнодорожной станции, а также ранении монтера. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ В Белгородской и Воронежской областях ранены люди: карта ударов БПЛА за 17 августа Спустя несколько часов власти Воронежской области отменили непосредственную угрозу удара БПЛА в Воронеже, а также в Лискинском и Острогожском районах. В результате происшествия также произошло возгорание магазина, вещевого рынка, и газовой трубы. Все очаги возгорания оперативно ликвидированы пожарными расчетами, уточнили в правительстве области. Железнодорожное движение, нарушенное из-за повреждения ЛЭП, восстановлено в полном объеме. При этом режим беспилотной опасности сохраняется на всей территории региона. Жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями МЧС России и правительства региона. Спустя время стало известно, что 14 поездов дальнего следования задерживаются в связи с падением обломков БПЛА на станции Лиски. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания. Время задержки — до 2,5 часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

