Мощное землетрясение произошло в Индонезии, есть пострадавшие

В Индонезии произошло землетрясение, есть пострадавшие
В Индонезии произошло землетрясение, есть пострадавшие Фото:

В индонезийской провинции Центральный Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,0, в результате которого пострадали десятки человек. Об этом сообщило Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB). По данным ведомства, землетрясение было зафиксировано рано утром в районе округа Посо.

«Землетрясение на глубине 10 километров сотрясло округ Посо и ощущалось в близлежащих районах», — говорится в заявлении агентства. В BNPB уточнили, что 29 человек получили ранения, двое из них в критическом состоянии.

Согласно информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился к северу от города Посо, примерно в 104 километрах к востоку от города Палу, где проживают около 282 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. По сообщениям местных властей, разрушения инфраструктуры незначительные, угроза цунами не объявлялась.

Индонезия находится в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца, где часто происходят мощные землетрясения из-за столкновения литосферных плит. В январе 2021 года аналогичный инцидент на острове Сулавеси уже приводил к крупным человеческим жертвам и разрушениям.

Толчки также были зафиксированы у берегов Японии. Их магнитуда 5,6 достигла. Согласно информации службы геологической службы США (USGS), сейсмическая активность была зарегистрирована в 00:13 по московскому времени в районе восточного побережья острова Кюсю, при этом эпицентр землетрясения находился на глубине 26,7 километра.

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано у побережья Индонезии. Как сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр располагался в 104 километров к востоку от города Палу (остров Сулавеси), где проживают 282 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

К югу от главного острова Королевства Тонга — Тонгатапу также зафиксированы толчки. Зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Там отметили, что эпицентр стихии находился в 389 км от города Нукуалофа (там проживают 22 тысяч человек). Очаг залегал на глубине около 35 километров.

