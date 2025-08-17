На Солнце исчезли почти все пятна, что это значит

На стороне Солнца, которая обращена в сторону Земли, исчезли почти все пятна. Это говорит об уменьшении вспышек на звезде или о их полном отсутствии к началу недели. Об этом сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Наиболее примечательной особенностью последних дней является почти полное исчезновение пятен на обращенной к Земле стороне Солнца», — заявили в telegram-канале Лаборатории. Также там предположили, что на обратной стороне звезды также исчезают пятна.
По информации Лаборатории, если размер пятен связан со вспышечной активностью, то через несколько недель число вспышек может уйти в ноль. Это облегчит жизнь метеозависимым людям.
