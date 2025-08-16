«Вот это дело»: жители Ханты-Мансийска впечатлены масштабом ремонта дорог

Жители Ханты-Мансийска отмечают активность и масштабность дорожных работ в городе. Видео с отзывами югорчан появилось в паблике «Типичный ХМ» во «ВКонтакте».
«Вот это дело! Вот это я понимаю! Все закатывают, дороги работают!.. Я вообще не намолюсь на нового губернатора. Руслан Николаевич, дай бог вам здоровья!» — сказал один из автомобилистов, снимая ремонт. Его мнение поддержали и другие горожане. «Дорогами последнее время стали активнее заниматься, не то, что раньше, видно техника работает то тут, то там», — добавила Алена Вишнякова.
Только в 2025 году в программу капитального ремонта и строительства по Ханты-Мансийску включено около 30 км дорог. Для сравнения: это сопоставимо с объемом работ, которые выполнялись в городе за десять лет ранее.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук проверил капремонт на трассе Нижневартовск — Радужный. Работы планируется завершить до конца 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!