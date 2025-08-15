Губернатор Кухарук оценил ремонт трассы до самого восточного города ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук проверил капремонт на трассе Нижневартовск — Радужный. Работы планируется завершить до конца 2025 года, сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
«В этом году „Северавтодор“ завершит строительно-монтажные работы по расширению трассы до четырех полос на участке с 6-го по 12-й километр. Параллельно „Мостострой-11“ заканчивает капремонт мостов через Ручей и реку Гунъеган на 91-м и 112-м километрах. Строительная готовность объектов превышает 85%», — написал глава региона во время своего визита в Радужный.
Сейчас полностью завершены работы по замене опор и пролетных строений мостов. Идет монтаж новых ограждений и финальные этапы благоустройства прилегающей территории. По словам Кухарука, подрядчики работают без сбоев, что говорит о сдаче объектов в срок.
