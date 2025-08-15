Губернатор Кухарук оценил ремонт трассы до самого восточного города ХМАО

Губернатор Кухарук проверил готовность ремонта трассы Нижневартовск — Радужный
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Руслан Кухарук приехал с рабочим визитом в Радужный
Руслан Кухарук приехал с рабочим визитом в Радужный Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук проверил капремонт на трассе Нижневартовск — Радужный. Работы планируется завершить до конца 2025 года, сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

«В этом году „Северавтодор“ завершит строительно-монтажные работы по расширению трассы до четырех полос на участке с 6-го по 12-й километр. Параллельно „Мостострой-11“ заканчивает капремонт мостов через Ручей и реку Гунъеган на 91-м и 112-м километрах. Строительная готовность объектов превышает 85%», — написал глава региона во время своего визита в Радужный.

Сейчас полностью завершены работы по замене опор и пролетных строений мостов. Идет монтаж новых ограждений и финальные этапы благоустройства прилегающей территории. По словам Кухарука, подрядчики работают без сбоев, что говорит о сдаче объектов в срок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук проверил капремонт на трассе Нижневартовск — Радужный. Работы планируется завершить до конца 2025 года, сообщил Кухарук в своем telegram-канале. «В этом году „Северавтодор“ завершит строительно-монтажные работы по расширению трассы до четырех полос на участке с 6-го по 12-й километр. Параллельно „Мостострой-11“ заканчивает капремонт мостов через Ручей и реку Гунъеган на 91-м и 112-м километрах. Строительная готовность объектов превышает 85%», — написал глава региона во время своего визита в Радужный. Сейчас полностью завершены работы по замене опор и пролетных строений мостов. Идет монтаж новых ограждений и финальные этапы благоустройства прилегающей территории. По словам Кухарука, подрядчики работают без сбоев, что говорит о сдаче объектов в срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...