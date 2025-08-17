ВСУ атаковали Белгородскую область сотней дронов после саммита на Аляске

Гладков: Белгородская область была атакована 111 дронами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате атаки Белгорода есть пострадавшие, сообщил Гладков
В результате атаки Белгорода есть пострадавшие, сообщил Гладков Фото:

ВСУ совершили нападение на Белгородскую область 111 беспилотниками, а также с помощью 52 боеприпасами по 13 муниципалитетам области за прошедшие сутки после проведенного саммита на Аляске. Есть пострадавшие. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Белгород подвергся атакам 14 беспилотников, из которых 4 сбиты. Пострадали три мирных жителя», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Также он отметил, что были сбиты беспилотники над Алексеевским муниципальным округом, а также нанесена атака по нескольким поселкам в Белгородском районе. Всего нападение было совершено на 13 муниципалитетов области.

Произошло это незадолго после проведения саммита на Аляске, на котором встретились президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин. Два лидера решали, как будет выглядеть мир на Украине. Однако пока шел саммит, ВСУ не отказывались от обстрелов российской территории, пытаясь сорвать мирные переговоры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ совершили нападение на Белгородскую область 111 беспилотниками, а также с помощью 52 боеприпасами по 13 муниципалитетам области за прошедшие сутки после проведенного саммита на Аляске. Есть пострадавшие. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков. «Белгород подвергся атакам 14 беспилотников, из которых 4 сбиты. Пострадали три мирных жителя», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Также он отметил, что были сбиты беспилотники над Алексеевским муниципальным округом, а также нанесена атака по нескольким поселкам в Белгородском районе. Всего нападение было совершено на 13 муниципалитетов области. Произошло это незадолго после проведения саммита на Аляске, на котором встретились президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин. Два лидера решали, как будет выглядеть мир на Украине. Однако пока шел саммит, ВСУ не отказывались от обстрелов российской территории, пытаясь сорвать мирные переговоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...