ВСУ атаковали Белгородскую область сотней дронов после саммита на Аляске

ВСУ совершили нападение на Белгородскую область 111 беспилотниками, а также с помощью 52 боеприпасами по 13 муниципалитетам области за прошедшие сутки после проведенного саммита на Аляске. Есть пострадавшие. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«Белгород подвергся атакам 14 беспилотников, из которых 4 сбиты. Пострадали три мирных жителя», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Также он отметил, что были сбиты беспилотники над Алексеевским муниципальным округом, а также нанесена атака по нескольким поселкам в Белгородском районе. Всего нападение было совершено на 13 муниципалитетов области.
Произошло это незадолго после проведения саммита на Аляске, на котором встретились президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин. Два лидера решали, как будет выглядеть мир на Украине. Однако пока шел саммит, ВСУ не отказывались от обстрелов российской территории, пытаясь сорвать мирные переговоры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.