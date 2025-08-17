Киркоров впервые показал ожог от пиротехники на руке

Народный артист России Филипп Киркоров впервые показал ожог на руке, который получил из-за пиротехники на сольном концерте в апреле в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают СМИ, публикуя фото артиста.
«Филипп Киркоров впервые показал рану на руке», — пишет Starhit. Журнал также опубликовал фото поп-звезды в своем telegram-канале.
Инцидент произошел 25 апреля 2025 года на концерте в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге из-за использования пиротехники. Во время выступления Киркоров получил ожог руки, но несмотря на это он продолжил концерт до конца. После этого артист был госпитализирован. Он провел в больнице две недели.
Из-за этого певец пропустил концерт к 85-летию композитора Давида Тухманова в Кремле. В июне он впервые появился на публике после госпитализации на премии «Муз-ТВ», но ему вновь стало плохо. Юрист Александр Хаминский уточнил, что владельцам БКЗ «Октябрьский» может грозить штраф до 800 тысяч рублей при выявлении нарушений пожарной безопасности.
