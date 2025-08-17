В оперштабе Рязанской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заводе «Эластик»

В Москву доставлены 17 пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области. Общее число пострадавших составило 135 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона. В результате происшествия в Шиловском районе погибли 11 человек.
«17 направлены в Федеральные центры г. Москвы», — говорится в telegram-канале оперштаба. Из них в тяжелом состоянии находятся 14 человек, в средней степени тяжести — трое. Остальные пострадавшие проходят лечение в Рязани и амбулаторно.
Среди госпитализированных в рязанских больницах находятся 15 человек, трое из которых в тяжелом состоянии. Для эвакуации привлекались три медицинских вертолета и 51 бригада скорой помощи. К работе подключены врачи федеральных центров и профильных институтов. Для поддержки пострадавших и их родственников организованы три штаба психологической помощи: в стационаре Рязани, колл-центре поселка Лесной и Бюро судебно-медицинской экспертизы.
Взрыв на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошел утром 15 августа. Причины происшествия выясняются, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Глава региона Павел Малков сообщил, что семьи погибших получат по 1,567 миллиона рублей, передает 360.ru.
