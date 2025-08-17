В оперштабе Рязанской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заводе «Эластик»

В Москву доставлены 17 пострадавших при взрыве на рязанском заводе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
14 человек, которые были госпитализированы в Москву, находятся в тяжелом состоянии
14 человек, которые были госпитализированы в Москву, находятся в тяжелом состоянии Фото:
новость из сюжета
Взрыв пороха на заводе в Рязанской области

В Москву доставлены 17 пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области. Общее число пострадавших составило 135 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона. В результате происшествия в Шиловском районе погибли 11 человек.

«17 направлены в Федеральные центры г. Москвы», — говорится в telegram-канале оперштаба. Из них в тяжелом состоянии находятся 14 человек, в средней степени тяжести — трое. Остальные пострадавшие проходят лечение в Рязани и амбулаторно.

Среди госпитализированных в рязанских больницах находятся 15 человек, трое из которых в тяжелом состоянии. Для эвакуации привлекались три медицинских вертолета и 51 бригада скорой помощи. К работе подключены врачи федеральных центров и профильных институтов. Для поддержки пострадавших и их родственников организованы три штаба психологической помощи: в стационаре Рязани, колл-центре поселка Лесной и Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Взрыв на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошел утром 15 августа. Причины происшествия выясняются, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Глава региона Павел Малков сообщил, что семьи погибших получат по 1,567 миллиона рублей, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москву доставлены 17 пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области. Общее число пострадавших составило 135 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона. В результате происшествия в Шиловском районе погибли 11 человек. «17 направлены в Федеральные центры г. Москвы», — говорится в telegram-канале оперштаба. Из них в тяжелом состоянии находятся 14 человек, в средней степени тяжести — трое. Остальные пострадавшие проходят лечение в Рязани и амбулаторно. Среди госпитализированных в рязанских больницах находятся 15 человек, трое из которых в тяжелом состоянии. Для эвакуации привлекались три медицинских вертолета и 51 бригада скорой помощи. К работе подключены врачи федеральных центров и профильных институтов. Для поддержки пострадавших и их родственников организованы три штаба психологической помощи: в стационаре Рязани, колл-центре поселка Лесной и Бюро судебно-медицинской экспертизы. Взрыв на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошел утром 15 августа. Причины происшествия выясняются, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Глава региона Павел Малков сообщил, что семьи погибших получат по 1,567 миллиона рублей, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...