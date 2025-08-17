Зеленский не рискнул встречаться с Трампом один на один: кто войдет в его «группу поддержки» в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа приедет в Вашингтон, где в Белом доме его ждет встреча с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает Reuters, главными темами станут безопасность Украины и возможные шаги к мирному урегулированию конфликта.
По данным Bloomberg, в переговорах также примут участие лидеры Франции, Италии, Финляндии и Германии, а также представители НАТО и Еврокомиссии. О своем желании приехать в Вашингтон заявили президент Франции Эммануэль Макрон, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие политики.
Такой расширенный формат объясняют изменением позиции европейских стран, а союзники все больше внимания уделяют вопросам долгосрочной безопасности Украины. Кто именно окажется в «группе поддержки» Зеленского и какие акценты прозвучат за закрытыми дверями — выяснило URA.RU.
Макрон не бросил Зеленского
Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с Зеленским посетит Вашингтон, где проведет переговоры с США Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Во французской администрации заявили о готовности к сотрудничеству с президентами Трампом и Зеленским по вопросу организации трехстороннего саммита при участии европейской стороны. Представители подчеркнули, что поддержка Украины останется неизменной.
Стубб тоже собрался в Вашингтон
Президент Финляндии Александр Стубб может принять участие во встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая планируется в Вашингтоне. Об этом сообщает издание Politico. По данным журналистов, европейские партнеры рассчитывают, что присутствие Стубба поможет снизить риски обострения между лидерами США и Украины, а также поспособствует учету интересов Европы в последующих переговорах.
Мерц подготовил Зеленского морально
Канцлер Германии Фридрих Мерц дал Владимиру Зеленскому наставления, как избежать повторения дипломатического конфликта во время запланированной встречи с президентом США. «Я дал Владимиру Зеленскому несколько советов, как ему следовало бы себя вести», — заявил Мерц в интервью телеканалу ARD.
Позже официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник отправится в Вашингтон для участия во встрече. Корнелиус отметил, что целью визита является обмен мнениями с Трампом в свете его недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли на Аляске.
Глава ЕК поддержит президента Украины
Глава Украины пригласил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен присоединиться к переговорам с Дональдом Трампом. Об этом сообщила сама фон дер Ляйен.
«По просьбе президента Зеленского завтра я присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», — написала глава ЕК в посте в соцсети X. Кроме того, в сообщении уточняется, что на повестке дня встречи планируется обсудить вопросы поддержки Украины со стороны США и стран ЕС.
Рютте подтвердил свое участие
Свое участие в составе международной делегации подтвердил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом сообщает Bloomberg. По информации издания, участие Рютте связано с изменением позиции европейских лидеров, так как они начинают уделять больше внимания вопросам долгосрочной безопасности Украины на фоне призывов Дональда Трампа к скорейшему заключению мирного соглашения.
Мелони уедет из Италии ради Зеленского и Трампа
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Вашингтон для участия во встрече по Украине, Мелони присоединится к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и другим лидерам стран Европы для переговоров с президентами США и Украины. Об этом сообщает агентство askanews со ссылкой на источники в руководстве Совета министров Италии
«Премьер-министр Джорджа Мелони прибудет завтра в Вашингтон вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами для встречи с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским», —сказано в сообщении.
