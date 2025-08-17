Умер актер Дмитрий Гранкин, озвучивший «Лесную братву»

Актер Дмитрий Гранкин, который озвучил персонажа Хэмми в мультфильме «Лесная братва», скончался 12 августа на 49-м году жизни. По данным telegram-каналов, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная заболеванием почек.
«12 августа на 49-м году жизни не стало актера Дмитрия Гранкина. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная болезнью почек», — говорится в telegram-канале «Русский дубляж».
Гранкин родился 11 января 1977 года. В 1998 году он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. После чего он пошел работать в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова, где исполнил роли в таких постановках, как «Макбет», «Ромео и Джульетта», «Борис Годунов» и других. С юных лет Гранкин занимался дубляжом: еще подростком он дублировал Хантера в фильме «Париж, Техас» Вима Вендерса. В 2000-х годах его голосом заговорили персонажи анимационных и художественных лент — в том числе Рон Так-Себе из «Ким Пять-с-плюсом» и Хэмми из «Лесной братвы».
На экране Гранкин появился впервые в 1985 году, сыграв главную роль Алешки в фильме «Воскресный папа». Позже его можно было увидеть в известных телесериалах: он исполнил роль оперативника Сергея Малышева в нескольких сезонах «Бандитского Петербурга», а также появился в «Улицах разбитых фонарей», «Невском», «Шефе» и других проектах.
Личную жизнь актер предпочитал не афишировать. Коллеги и зрители вспоминают Дмитрия как талантливого артиста, внесшего заметный вклад в российский театр, кино и дубляж.
