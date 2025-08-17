Умер актер Дмитрий Гранкин, озвучивший «Лесную братву»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гранкин скончался из-за сердечной недостаточности
Гранкин скончался из-за сердечной недостаточности Фото:

Актер Дмитрий Гранкин, который озвучил персонажа Хэмми в мультфильме «Лесная братва», скончался 12 августа на 49-м году жизни. По данным telegram-каналов, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная заболеванием почек.

«12 августа на 49-м году жизни не стало актера Дмитрия Гранкина. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная болезнью почек», — говорится в telegram-канале «Русский дубляж».

Гранкин родился 11 января 1977 года. В 1998 году он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. После чего он пошел работать в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова, где исполнил роли в таких постановках, как «Макбет», «Ромео и Джульетта», «Борис Годунов» и других. С юных лет Гранкин занимался дубляжом: еще подростком он дублировал Хантера в фильме «Париж, Техас» Вима Вендерса. В 2000-х годах его голосом заговорили персонажи анимационных и художественных лент — в том числе Рон Так-Себе из «Ким Пять-с-плюсом» и Хэмми из «Лесной братвы».

На экране Гранкин появился впервые в 1985 году, сыграв главную роль Алешки в фильме «Воскресный папа». Позже его можно было увидеть в известных телесериалах: он исполнил роль оперативника Сергея Малышева в нескольких сезонах «Бандитского Петербурга», а также появился в «Улицах разбитых фонарей», «Невском», «Шефе» и других проектах.

Личную жизнь актер предпочитал не афишировать. Коллеги и зрители вспоминают Дмитрия как талантливого артиста, внесшего заметный вклад в российский театр, кино и дубляж.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер Дмитрий Гранкин, который озвучил персонажа Хэмми в мультфильме «Лесная братва», скончался 12 августа на 49-м году жизни. По данным telegram-каналов, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная заболеванием почек. «12 августа на 49-м году жизни не стало актера Дмитрия Гранкина. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная болезнью почек», — говорится в telegram-канале «Русский дубляж». Гранкин родился 11 января 1977 года. В 1998 году он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. После чего он пошел работать в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова, где исполнил роли в таких постановках, как «Макбет», «Ромео и Джульетта», «Борис Годунов» и других. С юных лет Гранкин занимался дубляжом: еще подростком он дублировал Хантера в фильме «Париж, Техас» Вима Вендерса. В 2000-х годах его голосом заговорили персонажи анимационных и художественных лент — в том числе Рон Так-Себе из «Ким Пять-с-плюсом» и Хэмми из «Лесной братвы». На экране Гранкин появился впервые в 1985 году, сыграв главную роль Алешки в фильме «Воскресный папа». Позже его можно было увидеть в известных телесериалах: он исполнил роль оперативника Сергея Малышева в нескольких сезонах «Бандитского Петербурга», а также появился в «Улицах разбитых фонарей», «Невском», «Шефе» и других проектах. Личную жизнь актер предпочитал не афишировать. Коллеги и зрители вспоминают Дмитрия как талантливого артиста, внесшего заметный вклад в российский театр, кино и дубляж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...