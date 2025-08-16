16 августа 2025

В Перми в долине реки Егошихи начали обустраивать пять дождевых садов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый дождевой сад появился в Перми в 2022 году
Первый дождевой сад появился в Перми в 2022 году Фото:

В Перми в долине реки Егошихи стартовало строительство пяти дождевых садов. Об этом сообщили специалисты предприятия «ГорЗеленСтрой» (МКУ «Городское зеленое строительство).

«Сейчас на Егошихе обустраивается пять дождевых садов. Высадка влаголюбивых растений в конце августа станет последним этапом работ», — написано в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время на территории уже подготовлены котлованы, уложены специальные водонепроницаемые мембраны, проложены трубы и установлены водоотводные колодцы. В качестве фильтрующего слоя использованы песок и щебень. До конца ноября аналогичные объекты должны также появиться в долине реки Данилихи.

URA.RU уже рассказывало, что на экотропе вдоль Егошиха появятся новые арт-объекты: огромное светящееся гнездо и большой цветок. Их установят в рамках фестиваля «Просвет», который пройдет в конце августа. Ранее проекты благоустройства долин двух рек в Перми подешевели на миллионы рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в долине реки Егошихи стартовало строительство пяти дождевых садов. Об этом сообщили специалисты предприятия «ГорЗеленСтрой» (МКУ «Городское зеленое строительство). «Сейчас на Егошихе обустраивается пять дождевых садов. Высадка влаголюбивых растений в конце августа станет последним этапом работ», — написано в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». В настоящее время на территории уже подготовлены котлованы, уложены специальные водонепроницаемые мембраны, проложены трубы и установлены водоотводные колодцы. В качестве фильтрующего слоя использованы песок и щебень. До конца ноября аналогичные объекты должны также появиться в долине реки Данилихи. URA.RU уже рассказывало, что на экотропе вдоль Егошиха появятся новые арт-объекты: огромное светящееся гнездо и большой цветок. Их установят в рамках фестиваля «Просвет», который пройдет в конце августа. Ранее проекты благоустройства долин двух рек в Перми подешевели на миллионы рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...