В Перми в долине реки Егошихи стартовало строительство пяти дождевых садов. Об этом сообщили специалисты предприятия «ГорЗеленСтрой» (МКУ «Городское зеленое строительство).
«Сейчас на Егошихе обустраивается пять дождевых садов. Высадка влаголюбивых растений в конце августа станет последним этапом работ», — написано в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
В настоящее время на территории уже подготовлены котлованы, уложены специальные водонепроницаемые мембраны, проложены трубы и установлены водоотводные колодцы. В качестве фильтрующего слоя использованы песок и щебень. До конца ноября аналогичные объекты должны также появиться в долине реки Данилихи.
URA.RU уже рассказывало, что на экотропе вдоль Егошиха появятся новые арт-объекты: огромное светящееся гнездо и большой цветок. Их установят в рамках фестиваля «Просвет», который пройдет в конце августа. Ранее проекты благоустройства долин двух рек в Перми подешевели на миллионы рублей.
